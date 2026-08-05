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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Модрич о невыходе «Милана» в ЛЧ: «Мы расслабились, поняв, что будет трудно бороться за чемпионство – в этом была ошибка. Надеюсь, этот сезон проведем лучше»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич порассуждал об ошибках, которые не позволили команде выйти в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

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