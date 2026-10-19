В базе министерства промышленности КНР зарегистрирована новая модификация кроссовера GAC S7 – HEV+. От такой версии ждут сниженного расхода топлива, а еще ей не нужна развитая зарядная инфраструктура.
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