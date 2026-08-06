Мнение: «Украина и США сами толком не знают, что между ними происходит», – Руслан Мармазов

Журналист МИА «Россия сегодня» Руслан Мармазов в программе «Мнение» заявил, что отказ президента США Дональда Трампа поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot обусловлены просчетами выгоды для Вашингтона и непониманием, что происходит в «отношениях между странами».