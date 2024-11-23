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Генерал его показал: "Из-за этого корейца переполошилась вся Украина"

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Комментарии
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Ole Ole
Россия имеет право на свою территорию приглашать хоть марсиан! А если западу это не нравится, то РФ может иметь такие же претензии  на нахождение в странах  ЕС иностранного контингента )) С аналогичными действиями
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