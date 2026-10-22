📹⚡️ВМС Греции начали активное тестирование американских безэкипажных катеров (БЭК) типа Corsair, разработанных компанией Saronic, с подачей официальной заявки на закупку партии из 30 единиц.
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