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США рекомендовали увеличить ядерный потенциал для противостояния России и Китаю

США рекомендовали увеличить ядерный потенциал для противостояния России и Китаю

Американский политик Джон Болтон заявил, что США необходимо увеличить количество ядерных боеголовок, так как возрастающая угроза со стороны Китая и России может иметь радикальный характер.

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