Вещи к Новому году, которые нужно сделать уже сейчас

До Нового года остается больше месяца, но предпраздничная суета уже ощущается! В бассейнах и фитнесс-центрах в выходные дни все меньше посетителей, зато пробки в сторону моллов, супермаркетов и торговых центров удлиняются с каждой неделей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии