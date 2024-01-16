25-летний тамбовчанин застрял в снегу на угнанном автомобиле

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне автомобиля в райцентре Токарёвка. Примерно в это же время автоинспекторы ДПС обнаружили застрявшую машину отечественного производства, рядом с которой находился молодой человек, искавший подручные средства, чтобы выехать с обочины на дорогу.