Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Miha52 Новик Михаил
    двано пора.Экс-командующий в...
  • Miha52 Новик Михаил
    золотые слова. Только русский солдат может вернуть России русскую Одессу, а перегооры со лжецами - путь с никуда.Экс-командующий в...
  • Коська
    А вам, граждане, не кажется, что уже ПОРА англичанке, которая постоянно гадит, страдая медвежей болезнью, ПОМОЧЬ вклю...Экс-командующий в...

Точную копию иконы с образом «Спаса Нерукотворного» передали на постоянную основу военнослужащим группировки войск «Центр»

Точную копию иконы с образом «Спаса Нерукотворного» передали на постоянную основу военнослужащим группировки войск «Центр»

Помощником командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерейем Романом икона была доставлена в группировку, где на постоянной основе она будет курсировать по передовым позициям для бойцов, выполняющих боевые задачи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх