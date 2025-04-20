Точную копию иконы с образом «Спаса Нерукотворного» передали на постоянную основу военнослужащим группировки войск «Центр»

Помощником командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерейем Романом икона была доставлена в группировку, где на постоянной основе она будет курсировать по передовым позициям для бойцов, выполняющих боевые задачи.
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