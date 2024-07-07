«Интер Майами» без Месси, Суареса и Альбы пропустил 6 мячей от «Цинциннати» и потерял 1-е место в МЛС

В американской лиге МЛС состоялся матч лидеров: «Цинциннати» на своем поле разгромил «Интер Майами» — 6:1! У «Интера» не играли Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба – первые двое выступают на Кубке Америки за сборные Аргентины и Уругвая соответственно, а третий пропускал матч из-за перебора желтых карточек.