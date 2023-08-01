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Генменеджер «Аризоны»: «Последние 2 года были тяжелыми. Мы перестраивались и брали плохие контракты. Теперь дело дошло до более приятных вещей»

«Прошлые 2 года были тяжелыми. Мы перестраивались и брали на себя плохие контракты. Теперь дело дошло до более приятных вещей.

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