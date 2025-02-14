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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Рост производительности видеокарт Nvidia за 15 лет В данном видеообзоре показан...

Рост производительности видеокарт Nvidia за 15 лет В данном видеообзоре показан...

Рост производительности видеокарт Nvidia за 15 летВ данном видеообзоре показан детальный разбор как росла производительность а также другие характеристики (техпроцесс, шина, тепловыделение и другие параметры) видеокарт Nvidia за 15 лет и 8 поколений начиная с GTX580 и заканчивая RTX5080.

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