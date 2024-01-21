Мэтью Брайза: некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину © CC BY-NC-ND 2.0/NATO Военнослужащие с флагом НАТО в Литве.
Пришлют контингент. В США заговорили о вводе войск на Украину
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....в "геркулес" все трупы не влезут........просто закопаем и всё.....пропал без вести...........
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2 час.
Виктор Полуэктов
Ой, да что там закапывать-то, если тем же "солнцепёком" накроет. Или какой-нить "чугун" с умной насадкой планирующим образом издаля прилетит... Укры уже это оценить на себе успели, так что просто передача опыта будет. Тем, кому случится удрать, если повезёт.
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1 час.
Леонид Попивняк
))))))).....вы знаете Виктор.....хоть какие нибудь тряпочки то от них останутся))))))) будет что в ямке закопать))))))
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55 мин.
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