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Закон и Порядок

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Пришлют контингент. В США заговорили о вводе войск на Украину

Пришлют контингент. В США заговорили о вводе войск на Украину

Мэтью Брайза: некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину © CC BY-NC-ND 2.0/NATO Военнослужащие с флагом НАТО в Литве.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
.....в &quot;геркулес&quot; все трупы не влезут........просто закопаем и всё.....пропал без вести...........
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2 час.
Виктор Полуэктов
Ой, да что там закапывать-то, если тем же &quot;солнцепёком&quot; накроет. Или какой-нить &quot;чугун&quot; с умной насадкой планирующим образом издаля прилетит... Укры уже это оценить на себе успели, так что просто передача опыта будет. Тем, кому случится удрать, если повезёт.
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1 час.
Леонид Попивняк
))))))).....вы знаете Виктор.....хоть какие нибудь тряпочки то  от них останутся))))))) будет что в ямке закопать))))))
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55 мин.

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