Пришлют контингент. В США заговорили о вводе войск на Украину

Виктор Полуэктов

Ой, да что там закапывать-то, если тем же "солнцепёком" накроет. Или какой-нить "чугун" с умной насадкой планирующим образом издаля прилетит... Укры уже это оценить на себе успели, так что просто передача опыта будет. Тем, кому случится удрать, если повезёт.