Daily Storm

421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вася Искандер
    Правильно! Если так будем топтатся,  то и жертв наших будет много и нацики почувствуют,что нас можно сдержать. Для че...Минобороны России...
  • Вася Искандер
    А как вы хотели? Думаете, что они с  радостью вас примут? Вы имеете дело с отмороженным быдлом, которому с рождения в...Минобороны России...
  • nyha
    Осталось вывезти с территории и переплавить...Минобороны России...

Украинский «Энергоатом» объявил, что полностью откажется от российского ядерного топлива

Украинский «Энергоатом» объявил, что полностью откажется от российского ядерного топлива

Ранее в компании говорили, что рассматривают возможность сотрудничества с американским предприятием WestinghouseУкраинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» объявила, что полностью отказывается от закупок российского ядерного топлива.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх