Андрей Коваленко выступил с Докладом на заседании совета по инвестиционной деятельности при Администрации Невельского городского округа

Андрей Коваленко принял участие в заседании совета по инвестиционной деятельности при Администрации Невельского городского округа 17 апреля 2024 года, на котором выступил перед присутствующими с Докладом «Межведомственное взаимодействие органов власти для обеспечения прав предпринимателей».
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