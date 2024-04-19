Андрей Коваленко выступил с Докладом на заседании совета по инвестиционной деятельности при Администрации Невельского городского округа

Андрей Коваленко принял участие в заседании совета по инвестиционной деятельности при Администрации Невельского городского округа 17 апреля 2024 года, на котором выступил перед присутствующими с Докладом «Межведомственное взаимодействие органов власти для обеспечения прав предпринимателей».