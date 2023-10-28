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Магнитные бури угрожают России 29 октября: как справиться с влиянием на здоровье

Магнитные бури угрожают России 29 октября: как справиться с влиянием на здоровье

Магнитные бури угрожают России 29 октября: как справиться с влиянием на здоровье Елена ВайленкоВ ближайший день, 29 октября 2023 года, Россию ждут магнитные бури, которые могут повлиять на здоровье и обыденную жизнь граждан.

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