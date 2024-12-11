Видео: В РВИО предложили вернуть историческое название мемориалу Катынь - «Козьи горы»

С такой инициативой выступил доктор исторических наук, профессор, член Научного совета Российского военно исторического общества, член Ассоциации историков Второй мировой войны, член Зиновьевского клуба - Алексей Плотников.
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