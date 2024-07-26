Почти 70% многодетных семей в России сидят "по уши" в кредитах

При этом среди россиян с одним и двумя детьми доля имевших кредиты сократилась Многодетные семьи в 2023 году заняли первое место по доле имеющих кредиты, из них две трети имели непогашенные долги, сообщает телеканал "360".
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