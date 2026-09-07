Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине действует комплекс мер, направленных на сопровождение беременных

На Смоленщине действует комплекс мер, направленных на сопровождение беременных

«В этот период для них важны не только качественная медицинская помощь, но и поддержка, которая поможет подготовиться к рождению малыша», - считает губернатор Василий Анохин.

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