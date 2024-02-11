Глава Крыма Сергей Аксёнов открыл новый студенческий медиацентр КФУ

Глав Крыма Сергей Аксёнов вместе с заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константином Ильичом Могилевским открыл студенческий медиацентр Минобрнауки России на базе Крымского федерального университета имени В.
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