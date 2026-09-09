Президент Украины Владимир Зеленский, показав футболки с надписью «Киевский режим» на своих помощниках перед делегацией США, совершил ошибку, которую допустил его предшественник Петр Порошенко.
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