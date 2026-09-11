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Газета.ру

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Ларионов назвал безобразным качество льда на арене хоккейного клуба "Спартак"

Ларионов назвал безобразным качество льда на арене хоккейного клуба "Спартак"

Главный тренер СКА Игорь Ларионов раскритиковал качество льда на арене в Москве после гостевого поражения своей команды от «Спартака».

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