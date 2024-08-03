В ГД проанализируют недостатки существующих туристических автомаршрутов

АН

Алексей Наседкин

Это что серьёзно? Хотелось бы иметь такую зарплату и льготы депутатские что бы заниматься такими "проблемами" и ДКД (демонстрация кипучей деятельности). Может обратиться к мигрантам, что бы они их, каждого лично, немножко поразвлекали.