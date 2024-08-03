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В ГД проанализируют недостатки существующих туристических автомаршрутов

В ГД проанализируют недостатки существующих туристических автомаршрутов

Депутаты Госдумы внимательно изучат существующие туристические автомаршруты, выявят их слабые стороны и представят полученные результаты для дальнейшего использования в Министерство экономического развития.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Это что серьёзно? Хотелось бы иметь такую зарплату и льготы депутатские что бы заниматься такими &quot;проблемами&quot; и ДКД (демонстрация кипучей деятельности). Может обратиться к мигрантам, что бы они их, каждого лично, немножко поразвлекали.
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