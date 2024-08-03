В ГД проанализируют недостатки существующих туристических автомаршрутов

Депутаты Госдумы внимательно изучат существующие туристические автомаршруты, выявят их слабые стороны и представят полученные результаты для дальнейшего использования в Министерство экономического развития.
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