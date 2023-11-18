Врачи назвали пять самых опасных факторов для здоровья

Министр здравоохранения России рассказал о пяти главных факторах, которые сокращают жизнь человека.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал пять факторов, которые негативно влияют на здоровье и сокращают срок жизни.
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