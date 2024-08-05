В США обнаружили, что могли случайно передать террористам $293 млн

США могли случайно передать террористам $293 млн, говорится в докладе Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), 4 августа пишет Breitbart со ссылкой на материалы доклада.
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