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Мирза провела последний ТБШ в карьере – проиграла в финале микста на Australian Open

Бразильцы Рафаэль Матос и Луиза Стефани стали чемпионами Australian Open в миксте. В финале они обыграли Рохана Бопанну и Саню Мирзу – 7:6(2), 6:2.

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