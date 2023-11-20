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Закон, порядок, государство

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Житель Китая попытался провезти через границу непозволительную партию электронных сигарет

Житель Китая попытался провезти через границу непозволительную партию электронных сигарет

360 электронных сигарет общим весом более 33 кг пытался незаконно провезти в Россию гражданин Китая. Правонарушение выявили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска МАПП Пограничный, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.

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