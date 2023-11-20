Житель Китая попытался провезти через границу непозволительную партию электронных сигарет

360 электронных сигарет общим весом более 33 кг пытался незаконно провезти в Россию гражданин Китая. Правонарушение выявили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска МАПП Пограничный, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.
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