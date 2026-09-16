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Почему обратная дорога всегда кажется короче, даже если маршрут тот же

Едете туда 40 минут и обратно столько же, но возвращение почему-то пролетает гораздо быстрее. Этот странный эффект знаком многим, и ученые смогли воспроизвести его в экспериментах.

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