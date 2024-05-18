В Архангельске раскрыли кражу в сортировочном центре онлайн-магазина

В марте 2024 года в полицию с сообщением о хищении «умной» колонки за десять тысяч рублей обратились сотрудники ПВЗВ марте 2024 года в полицию с сообщением о хищении «умной» колонки за десять тысяч рублей обратились сотрудники ПВЗПо их словам, на один из пунктов выдачи не поступил заказ — «умная» колонка.
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