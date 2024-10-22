Американский экономист с помощью суперкомпьютера определил срок окончания конфликта на Украине и предсказал крах США

Артур Кушхабиев

Предсказать крах США не сложно. Для этого не нужен суперкомпьютер. У них очень быстрыми темпами нарастает размер государственного долга. Хоть Трамп и старался, но и он в годы своего президентства не смог остановить рост задолженности. И теперь не сможет, так как это основа нынешнего существования этой страны. А сделать реальные изменения не позволяют правящие элиты. А так, на каком то этапе инсценируют кризис и крах, и устроят дефолт и всё спишут. Начнут выпускать новые доллары и всё начнётся с начала. А все страны, чьи центробанки свои резервы формировали из ценных бумаг США, а валютные резервы из долларов, останутся у разбитого корыта.