Мартин Армстронг, предсказавший крах рынка недвижимости в Японии в 1989 году и экономический кризис в России в 1998-м с помощью компьютера с искусственным интеллектом «Сократ», сделал новое предсказание в отношении конфликта на Украине.
Американский экономист с помощью суперкомпьютера определил срок окончания конфликта на Украине и предсказал крах США
Комментарии
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Александр Попов
Экономист предсказал, это оксюморон.
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10 час.
Артур Кушхабиев
Предсказать крах США не сложно. Для этого не нужен суперкомпьютер. У них очень быстрыми темпами нарастает размер государственного долга. Хоть Трамп и старался, но и он в годы своего президентства не смог остановить рост задолженности. И теперь не сможет, так как это основа нынешнего существования этой страны. А сделать реальные изменения не позволяют правящие элиты. А так, на каком то этапе инсценируют кризис и крах, и устроят дефолт и всё спишут. Начнут выпускать новые доллары и всё начнётся с начала. А все страны, чьи центробанки свои резервы формировали из ценных бумаг США, а валютные резервы из долларов, останутся у разбитого корыта.
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Гррохнется ФАНТИК (доллар) и Грохнется США...Они и живут только зв счёт грабежа своим фантиком...ресурсов всего мира.
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8 час.
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