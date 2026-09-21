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Росреестр Подмосковья проведет горячую линию об исправлении ошибок в ЕГРН

Росреестр Подмосковья проведет горячую линию об исправлении ошибок в ЕГРН

Управление Росреестра по Московской области проведет горячую линию, посвященную исправлению реестровых ошибок в записях ЕГРН.

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