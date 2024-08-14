В школах России оценили владение русским языком детьми мигрантов и заметили одну тенденцию — большинство из них (почти 53 процента учащихся) испытывают проблемы со знанием языка, пишут «Ведомости» по результатам социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.