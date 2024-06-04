Хорошая новость для жителей Бельц

Министр энергетики Виктор Парликов принял участие в общественных консультациях по проекту решения Бельцкого муниципального совета относительно проекта модернизации внутренней системы распределения тепловой энергии в многоэтажных домах города Бельцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии