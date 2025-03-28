МО показало кадры ударов «Геранями» по цеху производства БПЛА под Харьковом

Российские военнослужащие ударили восемью беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по цеху Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Богодухове Харьковской области, где собирались дроны, видео опубликовало Минобороны РФ.
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