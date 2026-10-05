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Новости для Фанов

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Полвека с ангелом: как Александр Леньков пронес детскую влюбленность через всю жизнь

Полвека с ангелом: как Александр Леньков пронес детскую влюбленность через всю жизнь

Есть истории, которые не нуждаются в приукрашивании, — они сами по себе звучат как сценарий, от которого невозможно оторваться.

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