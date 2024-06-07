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Гран-при Канады-2024. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Расселл – 2-й, Стролл – 3-й, Ферстаппен – 18-й

Гран-при Канады Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль 7 июня 2024 года 2-я практика   1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.

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