Крымское отделение СЖР окажет поддержку близким погибшего военкора Федорчака

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых пообещал поддержку близким военного корреспондента издания "Известия" Александра Федорчака, погибшего в зоне проведения специальной военной операции при исполнении своих рабочих обязанностей, … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии