Мбаппе об уходе фанатов с трибун на матче с «Лансом»: «Их меньшинство. Если не хотят праздновать, то пусть этого не делают»

Килиана Мбаппе не расстроило поведение болельщиков на матче «ПСЖ» – «Ланс» (1:1). Результат этой игры позволил парижанам выиграть чемпионат Франции в 10-й раз.
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