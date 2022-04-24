Мбаппе об уходе фанатов с трибун на матче с «Лансом»: «Их меньшинство. Если не хотят праздновать, то пусть этого не делают»

Килиана Мбаппе не расстроило поведение болельщиков на матче «ПСЖ» – «Ланс» (1:1). Результат этой игры позволил парижанам выиграть чемпионат Франции в 10-й раз.

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