Росбанк может продать свой ипотечный портфель перед сделкой с Т-банком

Росбанк рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемым объединениме с Т-банком (бывшим «Тинькофф банком»), сообщает РБК со ссылкой на трех источников на финансовом рынке.
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