В Краснодаре не пустили 21,3 тонны винограда с сорняком-паразитом

В партии винограда весом 21,3 тонны, поступившей в Краснодар, лабораторный анализ выявил карантинный сорняк — повилику, из-за чего её ввоз в Россию запретили.
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