Павлюченко о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества. Подлые уроды. Понимаю устроить нормальную, но не где ходят голые мужики и бабы»

толера́нтность — состояние организма, при котором иммунная система устойчиво воспринимает чужеродный антиген как собственный и не отвечает на него.

Надежда Новопашина

Моральные уроды! А посмотрите, как они мерзки физически! Такие тельца надо скрывать, а не оголять! Да ещё всем напоказ!