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Павлюченко о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества. Подлые уроды. Понимаю устроить нормальную, но не где ходят голые мужики и бабы»

Павлюченко о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества. Подлые уроды. Понимаю устроить нормальную, но не где ходят голые мужики и бабы»

Ранее Павлюченко выложил в инстаграме фотографию, на которой на вечеринке в Моске запечатлены Ивлеева, Ксения Собчак и Лолита Милявская.

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Комментарии
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ТП
Татьяна Полякова
Ответить
13 час.
ИИ
Иван Иванов
толера́нтность — состояние организма, при котором иммунная система устойчиво воспринимает чужеродный антиген как собственный и не отвечает на него.
Ответить
13 час.
Надежда Новопашина
Моральные уроды! А посмотрите, как они мерзки физически! Такие тельца надо скрывать, а не оголять! Да ещё всем напоказ!
Ответить
10 час.

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