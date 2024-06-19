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Искусственный интеллект не справился с приемом заказов в McDonald's

Искусственный интеллект не справился с приемом заказов в McDonald's

Этому предшествовала волна критики некорректной работы алгоритма. Американцы выкладывали в Сеть ролики, в которых они безуспешно пытались что-то заказать у ИИ McDonald'sMcDonald's объявил о том, что приостанавливает испытания искусственного интеллекта в ресторанах США.

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