Искусственный интеллект не справился с приемом заказов в McDonald's

Этому предшествовала волна критики некорректной работы алгоритма. Американцы выкладывали в Сеть ролики, в которых они безуспешно пытались что-то заказать у ИИ McDonald'sMcDonald's объявил о том, что приостанавливает испытания искусственного интеллекта в ресторанах США.