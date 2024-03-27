«Все кончено»: в попытках получить американскую «гуманитарку» утонули 12 человек

Двенадцать человек утонули, пытаясь добраться до места доставки гуманитарной помощи, сброшенной самолетом в районе пляжа в секторе Газа, сообщили палестинские органы здравоохранения на фоне растущих опасений голода почти через шесть месяцев после начала военной кампании Израиля.
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