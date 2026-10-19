Крымские мастера готовы удивить крымчан и гостей полуострова своими лоскутными изделиями. Они покажут их в Симферополе на тематических выставках, проведут занятия по созданию авторских сувениров из кусочков ткани и продемонстрируют модные коллекции в технике пэчворк.