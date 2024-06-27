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Бастрыкин против Берлина: Вскрылась правда о фашистах, которую не захотят знать немцы

Бастрыкин против Берлина: Вскрылась правда о фашистах, которую не захотят знать немцы

В рамках обсуждения последствий блокады Ленинграда председатель Следственного комитета Российской Федерации, Александр Бастрыкин, высказал свою позицию относительно отказа Германии признать этот эпизод истории как геноцид.

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Комментарии
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АндрейБорков
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16 час.
АндрейБорков
Если немчура это забыла или очень хочет забыть, то мы этого НИ КОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!
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16 час.
Владимир Карпов
А почему в результате бесспорного и ужасного геноцида советского народа в годы ВОВ не обязали ВСЕХ немцев ВЕЧНО  платить ВСЕМ (а не только евреям) гражданам России за последствия невосполнимых и неисчислимых зверств фашистского геноцида ??? Почему Сталин этого не сделал ???
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13 час.

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