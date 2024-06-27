Бастрыкин против Берлина: Вскрылась правда о фашистах, которую не захотят знать немцы

Если немчура это забыла или очень хочет забыть, то мы этого НИ КОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!

Владимир Карпов

А почему в результате бесспорного и ужасного геноцида советского народа в годы ВОВ не обязали ВСЕХ немцев ВЕЧНО платить ВСЕМ (а не только евреям) гражданам России за последствия невосполнимых и неисчислимых зверств фашистского геноцида ??? Почему Сталин этого не сделал ???