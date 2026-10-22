Эксперты обсудили сложности перевода земель под туристическую деятельность и условия финансирования агротуристических проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АЗ Калужская область...
- Губернатор Владим...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым