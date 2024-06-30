Вучич заявил о неизбежности мирового конфликта между Западом и Востоком

МОСКВА, 30 июня, ФедералПресс. Противостояние между Израилем и «Хезболлой», назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии и массовые закупки вооружения странами Запада и Востока свидетельствуют о подготовке к крупному конфликту.
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