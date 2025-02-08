«Снятие вручную». Куда переехала историческая севастопольская брусчатка?

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева на улицах Демидова и Шмидта в Севастополе ведутся работы по обновлению дорожного покрытия перед тем, как приступить к капремонту подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского.
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