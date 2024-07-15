ЕГЭ – за четыре месяца до отмены

сергей соловьев

ЕГЭ дает какой-то шанс простому умному школьнику поступить в хороший ВУЗ. Когда я поступал у меня время хватило на сдачу экзаменов в один институт, и тот который был ближе к дому, чтоб родителям было не так дорого. Просто надо совершенствовать процедуру, а не отменять. Все забыли, что также нервничали когда приходилось сдавать экзамены в начале в школе, а потом в ВУЗе.