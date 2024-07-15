В поисках альтернативы ЕГЭ в России стало самой будоражащей аббревиатурой. Факты неуспешности молодежи приписываются тому самому «эффекту ЕГЭ», а призывы отменить пресловутый экзамен появляются ровно каждый год.
ЕГЭ – за четыре месяца до отмены
Комментарии
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сергей соловьев
ЕГЭ дает какой-то шанс простому умному школьнику поступить в хороший ВУЗ. Когда я поступал у меня время хватило на сдачу экзаменов в один институт, и тот который был ближе к дому, чтоб родителям было не так дорого. Просто надо совершенствовать процедуру, а не отменять. Все забыли, что также нервничали когда приходилось сдавать экзамены в начале в школе, а потом в ВУЗе.
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