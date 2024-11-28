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Царьград

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Россию за почти год посетили 3,2 млн человек из зарубежья

Россию за почти год посетили 3,2 млн человек из зарубежья

Общий турпоток в страну увеличился на 40%.В 2024 году в сфере туризма России произошли заметные изменения.

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